Hastanenin acil servisinde rastgele ateş etti... Korku dolu anlar kamerada

RİZE - Rize'de bulunan Devlet hastanesinin acil servisinde bir şahıs rastgele ateş açması sonucu aralarında polis ve jandarmanın bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Olay, Rize Merkez'de bulunan Devlet Hastanesinin acil servisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, acil servise giren kimliği belirsiz kişi henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü etrafa ateş açtı. Kimliği belirsiz şahıs etrafa rastgele ateş etmesinden ötürü aralarında bir polis ve bir jandarmanın da bulunduğu 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Şahıs açtığı ateşin ardından acil servisten çıkıp Merkez Cumhuriyet Caddesi istikametinde kaçmaya başladı. Şüpheli şahıs kaçtığı esnada vatandaşların ve polis ekiplerinin kovalamacasıyla yakalandı. Emniyet ekipleri hastane etrafında güvenlik önlemi alınırken, acil servisin muayene hizmetine ara verildi.