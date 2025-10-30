Hasta Taşımayan Ambulans Kaza Yaptı
Samsun'un Atakum ilçesinde ambulansın çarptığı motosikletin sürücüsü Nijat Kazimli hayatını kaybetti. İddialara göre ambulansın hasta taşımadığı ve kırmızı ışıkta geçtiği öne sürüldü.
HASTA TAŞIMAYAN AMBULANS KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİ İDDİASI
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel