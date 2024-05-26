Hassa'da Kamyonette Çıkan Yangın Ormanlık Alana Sıçramadan Söndürüldü
Hatay'ın Hassa ilçesinde, bir kamyonette çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kamyonette bulunan jeneratörün patlaması sonucu çıkan yangın, hızlı müdahale sayesinde çevredeki ağaçlara sıçramadan kontrol altına alındı.
Hatay'ın Hassa ilçesinde kamyonette çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Tepebaşı Mahallesi'ndeki baz istasyonunda bakım yapan ekiplerin 34 CEJ 345 plakalı kamyonetinde bulunan jeneratör henüz bilinmeyen nedenle patladı.
Patlamanın etkisiyle ormanlık alandaki araç alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan bakım personeli D.U, sağlık ekibince Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kamyonetteki yangın itfaiyenin müdahalesiyle çevredeki ağaçlara sıçramadan söndürüldü.