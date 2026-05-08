Batman Hasankeyf'te sağlıklı yaşam için yürüyüş etkinliği düzenlendi

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, 'Sağlık İçin Hareket Et Günü' kapsamında düzenlenen yürüyüş etkinliği, öğrenciler, öğretmenler ve idarecilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlik, Beşir Tutuş Çok Programlı Anadolu Lisesi'nden başlayarak Zeynel Bey Türbesi'nde sona erdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Hasankeyf İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte öğrenciler, öğretmenler ve idareciler sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla yürüyüş yaptı.

Etkinliğe, Kaymakam Mehmet Ali İmrak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Yağmur ve kurum amirleri katıldı.

Kaynak: AA / Şahin Seçen
