Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak Bayramlaştı

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, bayram namazının ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

Kaymakam İmrak, Selahaddin Eyyubi Camisi'nde bayram namazını kılarak, okunan hutbenin ardından vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşlarla bayramlaşan İmrak, birlik, beraberlik ve kardeşlik ikliminin her yanı kuşattığı Kurban Bayramı'nın millete, ülkeye, Hasankeyf'e ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.