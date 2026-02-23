Haberler

Albüm: Çin'in Harbin Buz ve Kar Dünyası'nda Tema Parkı Kapılarını Ziyaretçilere Açtı

Güncelleme:
Çin'in Heilongjiang eyaletinde bulunan Harbin Kar ve Buz Dünyası kapalı kar ve buz tema parkı, 23 Şubat'ta ziyaretçilere kapılarını açtı. Bu yıl 27. kez düzenlenen etkinliğin açık hava kısmı ise hava sıcaklıklarının artması sebebiyle kapatıldı.



