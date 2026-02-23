Albüm: Çin'in Harbin Buz ve Kar Dünyası'nda Tema Parkı Kapılarını Ziyaretçilere Açtı

HARBİN, 23 Şubat (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'deki Harbin Kar ve Buz Dünyası içinde yer alan kapalı kar ve buz tema parkı pazar günü açıldı. Bu yıl 27'ncisi düzenlenen Harbin Kar ve Buz Dünyası'nın açık hava kısmı ise hava sıcaklıklarının artması nedeniyle cumartesi günü kapatılmıştı.

Kaynak: Xinhua