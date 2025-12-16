Albüm: Çin'in Harbin Kentinde 19 Metrelik Dev Kardan Adam Ziyaretçilerden Yoğun İlgi Görüyor
HARBİN, 16 Aralık (Xinhua) -- Çin'in Harbin kentinde 3.000 metreküp kar kullanılarak yapılan dev kardan adam ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. 19 metre yüksekliğindeki kardan adam geçen yılkine kıyasla bir metre daha uzun.
Kaynak: Xinhua / Güncel