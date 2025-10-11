Haberler

Hanönü'de "Yeşil Vatan Benim Okulum Geleceğe Çare" etkinliği düzenlendi

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde, "Yeşil Vatan Benim Okulum Geleceğe Çare" etkinliği gerçekleştirildi.

Hanönü Orman işletme Müdürlüğü ve Hanönü Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen programda, Şehit Faruk Karagöz ilkokulu 3 ve 4. sınıf öğrencilerine orman yangınlarını önlemek ve yangın çıktığında neler yapacakları anlatıldı.

Hanönü Orman işletme Müdür Yardımcısı İbrahim Bozan, etkinlikte öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

Program sonunda öğrencilere ikramda bulunularak fidan dağıtıldı.

Kaynak: AA / Özgür Özcan - Güncel
