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Hamzabeyli'de TIR şoförlerinin dozvola eylemi 3 saatte sona erdi

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Hamzabeyli'de TIR şoförlerinin dozvola eylemi 3 saatte sona erdi
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Edirne'de TIR şoförleri, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda dozvola belgesini sabah 08.00'den bu yana alamadıkları gerekçesiyle giriş peronlarını TIR'larla kapattı. Yaklaşık 3 saat süren eylem, Vali Yardımcısının sürücülerle görüşmesiyle sona erdi.

EDİRNE'de uluslararası taşımacılık yapan TIR şoförleri, yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek amacıyla Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda eylem yaptı. Sürücüler, gümrüklü alana girişi TIR'larla kapatırken, Edirne Vali Yardımcısı Şevki Atlı'yla görüştükten sonra 3 saatlik eylem sona erdi.

Edirne'den Bulgaristan'a açılan Lalapaşa ilçesindeki Hamzabeyli Sınır Kapısı yanında, Gümrük ve Turizm İşletmeleri'ne bağlı TIR parkında bir araya gelen TIR sürücüleri, Schengen vizesi sorunu, sınır kapılarındaki uzun bekleme süreleri, yetersiz park alanları ve yüksek fiyatlara tepki gösterdi. Sürücüler, dozvola adı verilen geçiş belgesini sabah 08.00'den bu yana alamadıkları gerekçesiyle Hamzabeyli Sınır Kapısı'nın Türkiye'ye giriş yapılan peronlarının önünü saat 15.00 itibariyle TIR'larla kapattı. Soruna çözüm bulunmasını isteyen sürücüler, yetkililerle görüşmek istediklerini belirtti. Jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.

VALİ YARDIMCISIYLA GÖRÜŞTÜLER

Sürücülerin yaklaşık 3 saat süren eylemi, Edirne Vali Yardımcısı Şevket Atlı'nın bölgeye gelmesiyle sona erdi. Atlı, bir süre sürücülerle görüştü. Sürücüler, Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki gibi randevulu sıra sisteminin hayata geçirilmesini ve dozvola işlemlerinin yeniden başlamasını talep etti. Vali Yardımcısı Atlı, randevulu sistem için çalışmaların sürdüğünü, yakın süreçte uygulamaya konulmasının beklendiğini iletti.

Sürücüler, Vali Yardımcısı Atlı'yla konuştuktan sonra eylemlerine son verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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