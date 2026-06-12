Haberler

Hamburg Havalimanı'nda güvenlik gerekçesiyle tüm kalkışlar durduruldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'nın Hamburg Havalimanı'nda şüpheli cisim ihbarı üzerine güvenlik bölgesi boşaltıldı, tüm kalkışlar geçici olarak durduruldu. Polis operasyonu sürüyor.

Almanya'nın Hamburg Havalimanı'nda şüpheli bir cisim ihbarı üzerine güvenlik bölgesi boşaltılırken, tüm kalkışlar geçici olarak durduruldu.

Polis tarafından yapılan açıklamada, havalimanında "polis operasyonu gerektiren bir durum" yaşandığı ve bu nedenle güvenlik kontrol noktasının ardından bulunan tüm güvenlik alanının tahliye edildiği bildirildi.

Alman basınında yer alan haberlere göre, operasyonun şüpheli cisim ihbarı üzerine başlatıldığı öne sürülürken, yetkililer bu bilgiyi henüz resmen doğrulamadı.

Tahliye kapsamında güvenlik kontrolünden geçmiş yolcuların terminale çıkarıldığı, uçaklarda bulunan bazı yolcuların da indirildiği belirtildi.

Havalimanı işletmesi, güvenlik tedbirleri nedeniyle tüm kalkışların geçici olarak iptal edildiğini duyururken, inişlerin ise sürdüğü bildirildi. Yolculara uçuş durumlarını havayolu şirketlerinden takip etmeleri tavsiye edildi.

Olayın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğü ve güvenlik alanının yeniden açılacağı zamanın henüz netleşmediği kaydedildi.

Kaynak: AA / Mesut Zeyrek
Soruşturmada yeni gelişme! Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası'nın ilk gününe tribünler damga vurdu

Gol sevinçleri olay oldu

Kapalıçarşı'da korkutan yangın! Trafodan alevler yükseldi: Ekipler sefer oldu

Kapalıçarşı'da korkutan yangın!
Sadettin Saran kaza yaptığı lüks aracını satışa çıkardı! İstediği fiyat dudak uçuklattı

Ölümden döndüğü aracını satışa çıkardı! İstediği fiyat dudak uçuklattı
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu

İşte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na getirilen isim
Kim Kardashian'ın A Milli Takım için söyledikleri çok konuşuldu

A Milli Takımımız için söyledikleri bomba
Nihat Doğan'ın eski sevgilisi Tessy Ramos Correia tutuklandı! Evinden neler çıktı neler

Nihat Doğan'ın eski sevgilisi tutuklandı! Evinden neler çıktı neler
Antalya'da korku dolu dakikalar! Mahalleyi ayağa kaldırdı: Evini ateşe verip kendini içeri kilitledi

Dakikalarca direndi, ekipler seferber oldu