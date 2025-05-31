Hamas, Ateşkes Önerisinde Değişiklik İstiyor

Hamas, Ateşkes Önerisinde Değişiklik İstiyor
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Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'tan gelen ateşkes önerisinde 3 değişiklik talep etti. Anlaşmanın genel çerçevesini büyük oranda kabul eden Hamas, serbest bırakılacak esirlerin sayısı ve ateşkes süresiyle ilgili düzenlemeler istedi.

Hamas'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un ateşkes önerisinde 3 değişiklik yapılmasını istediği iddia edildi.

İsrail Hayom gazetesinin ismini vermediği ABD'li bir kaynağa dayandırdığı haberde, Hamas'ın, "serbest bırakılacak İsrailli esir ve serbest bırakılacak Filistinli tutuklu sayısı ile 60 günlük ateşkes" dahil olmak üzere anlaşmanın genel çerçevesini kabul ettiği belirtildi.

Haberde, Hamas'ın daha önce 90 günlük ateşkes talebiyle karşılaştırıldığında tavrında değişiklik olduğu ancak yine de ateşkes teklifinde 3 değişiklik talep ettiği aktarıldı.

Hamas'ın, "esirlerin serbest bırakılmasının 60. güne kadar devam etmesi, İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesi için daha net bir takvim belirlenmesi ve ABD'nin, ateşkes önerisinin savaşı kesin olarak sonlandıracağına ve İsrail'in ateşkes sona erdikten sonra müzakereler tamamlanmasa bile savaşı devam ettirmeyeceğine dair garanti vermesini" istediği ifade edildi.

Haberde, Hamas'ın ateşkes önerisini tam olarak kabul etmemiş olsa bile büyük oranda olumlu bir cevap verdiği kaydedildi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Witkoff'un önerisine verilen cevabın, kalıcı bir ateşkesin sağlanmasını, Gazze Şeridi'nden tam bir geri çekilmeyi ve Filistinlilere yönelik insani yardımların kesintisiz akışını temin etmeyi amaçladığı belirtilmişti.???????

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ise ABD'nin ateşkes teklifine Hamas'ın verdiği cevabın, "hiçbir şekilde kabul edilemez" olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA / Said Amori - Güncel
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