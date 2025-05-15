Hamas, ABD'yi Gazze'ye İnsani Yardım ve Ateşkes İçin Hareket Etmeye Çağırdı

Hamas, ABD'yi Gazze'ye İnsani Yardım ve Ateşkes İçin Hareket Etmeye Çağırdı
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Hamas, ABD'yi İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurmaya ve insani yardımların girişini sağlamak için taahhütlerini yerine getirmeye çağırdı. Ayrıca, ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander'ın serbest bırakıldığına dikkat çekildi.

Hamas, ABD'yi İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının durdurulması ve insani yardımların girişinin sağlanması yönündeki taahhüdünü yerine getirmeye çağırdı.

Hamas'tan yapılan açıklamada, ABD- İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu ziyareti öncesinde bu taahhüt karşılığında serbest bırakıldığı kaydedildi.

Mutabakata ABD tarafıyla varıldığı ve arabulucuların da bilgilendirildiği aktarılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne acil insani yardım girişinin sağlanması ve kalıcı ateşkes çağırısında bulunulması istendi.

Hamas, bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması için tüm konularda kapsamlı müzakereler yapılmasını beklediklerini ve bu hedefe ulaşmayı arzuladıklarını belirtti.

Bu adımların atılmamasının, ateşkes ve esir takasına ilişkin müzakereleri olumsuz etkileyeceği ifade edildi.

Hamas, ABD- İsrail çifte vatandaşı esiri serbest bırakmıştı

Hamas, ABD ile yürütülen doğrudan müzakereler kapsamında Gazze'deki ABD- İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander'ı 12 Mayıs'ta serbest bırakmıştı.

İsrail, Katar'ın başkenti Doha'ya heyet göndermiş, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un dahliyle Gazze'de ateşkes anlaşmasının yenilenmesine ilişkin müzakereler başlamıştı.

Süren müzakerelerde İsrail tarafının, 10 İsrailli esirin serbest bırakılmasına karşılık geçici ateşkes öneren Witkoff'un ilk teklifi dışında herhangi bir teklifi müzakere etmeye yanaşmazken Hamas'ın Gazze'ye insani yardım girişi ve kalıcı ateşkes sağlanması taleplerinde bulunduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
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