Hamamözü Kaymakamı Büşra Erdoğan ile Caner Duramaz'ın Nikah Töreni Gerçekleşti

Hamamözü Kaymakamı Büşra Erdoğan ile Caner Duramaz'ın Nikah Töreni Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamamözü Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleşen nikah töreninde, çiftin nikahını Belediye Başkanı Cihan Demir kıydı. Törene Amasya Valisi Önder Bakan da katılarak çifte mutluluk diledi.

Hamamözü Kaymakamı Büşra Erdoğan'ın, Caner Duramaz ile nikahı kıyıldı

Hamamözü Belediyesi Nikah Salonu'nda törende, çiftin nikahını Hamamözü Belediye Başkanı Cihan Demir kıydı.

Törene Amasya Valisi Önder Bakan, Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam ve Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş de katıldı.

Törende konuşan Amasya Valisi Önder Bakan, çifte ömür boyu mutluluklar dileyerek, "Devletimizin güzide temsilcilerinden biri olan kaymakamımızın, bu özel gününde yanında olmaktan mutluluk duyduk" dedi.

Kaynak: AA / Eray Özen - Güncel
Hadise'den ters köşe! Makyajsız kareleri hayranlarını mest etti

Hadise'den ters köşe! Makyajsız kareleri hayranlarını mest etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen'den gece yarısı taraftarı ayağa kaldıran paylaşım

Osimhen'den gece yarısı taraftarı ayağa kaldıran paylaşım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.