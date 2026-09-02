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Hamamözü Kaymakamı Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

Hamamözü Kaymakamı Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu
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Hamamözü Kaymakamı Ertuğrul Arslan, ilçe esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Hamamözü Kaymakamı Ertuğrul Arslan, ilçe esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi.

İş yerlerini ziyaret ederek esnaflara hayırlı ve bereketli kazançlar dileyen Kaymakam Arslan, vatandaşlarla yakından ilgilenerek talep, öneri ve düşüncelerini dinledi.

Ziyaretlerde Kaymakam Arslan, gösterdikleri içtenlik ve misafirperverlik dolayısıyla esnaf ve vatandaşlara teşekkür etti.

Kaynak: AA
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