"Cumhurbaşkanına Hakaret" Suçundan Gözaltına Alınan Hkp Genel Başkanı Nurullah Efe Serbest Bırakıldı

(İSTANBUL) -"Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan sabah saatlerinde polis ekipleri tarafından evinden gözaltına alınan Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Efe, akşam saatlerinde serbest bırakıldı.

Halkın Kurtuluş Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün sabah saat 09.00 civarı AKP'gillerin talimatıyla kolluk kuvvetleri tarafından evinden alınarak İstanbul Anadolu Adliyesine götürülen genel başkanımız Nurullah Efe, yaklaşık dokuz saatlik gözaltı sürecinin ardından saat 18.00'e doğru serbest bırakılmıştır. Yargıyı muhalifleri sindirmek için bir operasyon silahına dönüştüren AKP'giller ne yaparlarsa yapsınlar, genel başkanımızın ve partimizin mücadelesini engelleyemeyeceklerdir."