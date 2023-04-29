Halkapınar'da kar yağışı etkili oldu
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Halkapınar ilçesinde kar yağışı etkisini gösterdi.
Halkapınar ilçesinde kar yağışı etkisini gösterdi.
Kar yağışı, yüksek dağ mahallelerinde 20 santimetreye ulaştı.
Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, gazetecilere, yol açma ve kar temizleme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi.
Konya Büyükşehir Belediyesine ait iş makinelerinin çalışma yürüttüğünü belirten Bakkal, "İlçemizin dağlık mahallelerimizde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. İlçede ara yollar dahil tüm yollarımız açıldı." diye konuştu.
Kaynak: AA / Yavuz Görür - Güncel