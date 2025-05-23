Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'na Yalan Tanıklık Cezası
Menajer Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturma bağlamında Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu, 'yalan tanıklık' suçundan yargılandıkları davada hapis cezası aldı. Ergenç 1 yıl 10 ay 15 gün, Kocaoğlu ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Menajer Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tanık olarak dinlenen oyuncu Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun 'Yalan tanıklık' suçundan yargılandıkları davada karar verildi. Mahkeme, Halit Ergenç'i 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına, Rıza Kocaoğlu'nu ise 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel