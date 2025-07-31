Haliliye Belediye Başkanı Canpolat, Ahmet Yesevi Mahallesi'nde Çalışmaları İnceledi

Haliliye Belediye Başkanı Canpolat, Ahmet Yesevi Mahallesi'nde Çalışmaları İnceledi
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Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki park ve asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Canpolat, mahalledeki çalışmalara dair ekiplerden bilgi alarak esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Ahmet Yesevi Mahallesi'nde yürütülen park ve asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Canpolat mahallede yürütülen çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi aldı.

Kentte 2023'te yaşanan sel felaketinin ardından DSİ tarafından yapılan dere ıslah çalışmalarının tamamlandığını hatırlatan Canpolat, bölgede yaklaşık 40 dönümlük park alanı, yol, kaldırım ve köprü bağlantılarına yönelik yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirtti.

Canpolat, incelemelerinin ardından mahalle esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinledi.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel
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