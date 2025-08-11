Halil Şıvgın Son Yolculuğuna Uğurlandı

Güncelleme:
Halil Şıvgın'ın cenazesi, TBMM'de düzenlenen törenin ardından Kocatepe Camisi'nde kılınan namazla toprağa verildi. Törene ailesi, yakınları ve siyasiler katıldı.

Halil Şıvgın'ın cenazesi, TBMM'de düzenlenen törenin ardından Kocatepe Camisi'ne getirildi. Buradaki törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, siyasiler ve vatandaşlar katıldı. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından cenaze aracına konulan Şıvgın'ın cenazesi, Altındağ ilçesi Tatlar Mahallesi'nde toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
