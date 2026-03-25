Hakkında yakalama kararı çıkarılan Hande Erçel'den ilk açıklama

İstanbul merkezli yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında aralarında ünlü iş insanları ve sanatçıların da bulunduğu 14 isim hakkında gözaltı kararı verildi. Yurt dışında olduğu belirlenen ünlü oyuncu Hande Erçel hakkında, operasyon kapsamında yakalama kararı çıkarıldı. Hande Erçel'den konuya ilişkin ilk açıklama geldi.

HANDE ERÇEL'DEN İLK AÇIKLAMA

Hakkında yakalama kararı bulunduğunu basında çıkan haberlerden öğrendiğini belirten Hande Erçel, Türkiye'ye dönerek ifade vereceğini söyledi. Erçel açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Eğitimim nedeniyle yaklaşık bir aydır yurt dışındayım. Dün gece, sizler gibi ben de basında yer alan haber üzerine öğrendiğim konunun aydınlatılması için ülkeme dönerek, gerekli açıklamaları yapacak ve ifademi vereceğim. Ülkesini seven, devletine ve Türk adaletine güvenen biriyim. Durumun en kısa sürede açıklığa kavuşacağına inanıyorum."

14 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında; eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve eski Galatasaray Başkanı Burak Elmas, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında iş insanı Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, oyuncu Hande Erçel, model Didem Soydan ve sunucu Güzide Duran'ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda ise 14 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.

GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER: