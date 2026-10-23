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Hakkari Yüksekova'da otomobil hafif ticari araçla çarpıştı, 1'i ağır 6 kişi yaralandı

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Hakkari Yüksekova'da otomobil hafif ticari araçla çarpıştı, 1'i ağır 6 kişi yaralandı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmasıyla ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Yeniköprü mevkisindeki tünelin yakınında plakaları öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Ekiplerin çalışmasıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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