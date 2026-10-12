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Hakkari Yüksekova'da öğrenci servisi devrildi, 12 öğrenci hafif yaralandı

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Hakkari Yüksekova'da öğrenci servisi devrildi, 12 öğrenci hafif yaralandı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Vezirli köyünde öğrenci servisi yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. Kazada hafif yaralanan 12 öğrenci Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Vezirli köyünde öğrenci servisinin kayganlaşan yolda devrildiği kazada 12 öğrenci hafif yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Yüksekova ilçesine bağlı Vezirli köyündeki Köprüce mevkisinde meydana geldi. Taşımalı eğitim kapsamında okul çıkışı öğrencileri Vezirli köyünden, Gürkavak köyü ve bağlı mezralara götüren 30 S 2396 plakalı öğrenci servisi, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 12 öğrenci, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazayı duyup hastaneye gelen aileler, çocuklarının sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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