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Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Beyyurdu Üs Bölgesi'ndeki Askerleri Ziyaret Etti

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Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Şemdinli ilçesindeki Beyyurdu Üs Bölgesi'nde görev yapan askerleri ziyaret etti. Vali Akbıyık, sınırda görev yapan jandarma personeline başarılar diledi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Şemdinli ilçesindeki Beyyurdu Üs Bölgesi'nde görev yapan askerleri ziyaret etti.

Vali Akbıyık, üs bölgelere yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. Vali Akbıyık, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel ile Şemdinli ilçesinde bulunan Beyyurdu Üs Bölgesi'nde görev yapan askerleri ziyaret etti.

Vali Akbıyık, sınırda canla başla görev yapan jandarma personeline başarılar diledi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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