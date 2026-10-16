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Hakkari'de sağanak sonrası sis bulutları dağlarda ve kentte güzel görüntü oluşturdu

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Hakkari'de iki gündür aralıklarla etkili olan sağanağın ardından dağlarda ve kentin üzerinde sis bulutları oluştu. Sağanak cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştururken, fotoğraf tutkunları dağların zirveleri ve şehrin üzerindeki sis bulutlarını görüntüledi.

Hakkari'de etkili olan sağanağın ardından dağlarda ve kentin üzerinde oluşan sis bulutları güzel görüntüler ortaya çıkardı.

Kentte iki gündür aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışın ardından dağlarda ve yüksek kesimlerde sis etkili oldu.

Fotoğraf tutkunları da dağların zirveleri ve yamaçları ile şehrin üzerindeki sis bulutlarını görüntülemeye çalıştı.

Kaynak: AA
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