Hakkari'de kadınların ürettiği yöresel ürünler sofrada buluştu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kooperatif kurarak devlet desteği alan bir grup kadın, yöresel kahvaltı ve yemeklerle kazanç elde ediyor.

Tarih bölümü mezunu Hatice Temir Bozdağ'ın girişimiyle bir araya gelen bir grup kadın, istihdamı ve kadınlar arasındaki dayanışmayı artırmak amacıyla 2019'da Demeter Tarımsal Kalkınma Kadın Kooperatifini kurdu.

Valilik, Yüksekova Kaymakamlığı, belediye, il özel idaresi, il, ilçe tarım ve orman müdürlükleri, Hayata Destek ve Habitat derneklerinden destek alan kadınlar, Güngör Mahallesi'ndeki Millet Parkı'nda Demeter Organik Tarım Kahvaltı Salonu ve kafe kurdu.

17 kadının istihdam edildiği işletmede ayrıca kırsalda yaşayan 50'yi aşkın kadının ürettiği organik sebze, meyve, turşu, pekmez, kurutmalık ile dağlardan toplanan şifalı otlardan elde edilen ürünler yemek ve kahvaltıda tüketiciyle buluşturuluyor.

"Bu işe başlarken hiç bütçemiz yoktu"

Kooperatif Başkanı Hatice Temir Bozdağ, AA muhabirine, üç yıl önce kadın dayanışmasını güçlendirmek ve ürettiklerini kazanca dönüştürmek amacıyla kooperatif kurduklarını söyledi.

Bozdağ, kooperatif sayesinde kadınlar arasındaki ekonomik iş birliğinin arttığını anlatarak, "Amacımız kadınların ürettiği ürünleri, yöresel kahvaltı ile yemekleri tüketiciyle buluşturmaktı. Kadınlara sadece ekonomik kazanç sağlamıyoruz. Onlara çeşitli eğitimler de veriyoruz. Çocuklarına da burs desteği sağlamaya çalışıyoruz. Sağladığımız dayanışmayı görünür hale getirmeye çalıştık." dedi.

Kentte kadın derneklerine destek olup birlikte güçlenmeyi hedeflediklerini belirten Bozdağ, "Bu işe başlarken hiç bütçemiz yoktu. Büyük riskler alarak bu işe girdik. Üç ay boyunca hiçbirimiz ücret almadan çalıştık. İşletmede 17 kadın istihdam ediliyor ama evinde yiyecek hazırlayan kadınların ürünlerini burada satarak onlara da katkı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hayat Mert de yöresel ürünleri ve hazırladıkları yemekleri satarak ekonomik kazanç elde ettiklerini dile getirdi.

Kentin gastronomi kültürüne de katkı sağladıklarını anlatan Mert, şunları kaydetti:

"Hakkari yöresinin yemek kültürü çok geniş. 60'a yakın yöresel yemeğimiz var. Yeni nesil bu yemekleri çok yapmıyor. Hazıra alışmışız. Burada keledoş, tırşık, gılol, doğava, içli köfte yapılıyor. Yiyeceklerimiz ilgi görüyor. Kurutulan sebze ve meyveler ile diğer yöresel yiyecekler de mevcut. Köydeki kadınlarımız bunları kurutuyor. Biz de onlardan alıp satıyoruz."

Sibel Aslan ise kooperatifin kendilerine büyük katkısı olduğunu anlatarak, "Hem kahvaltı hem de yemek çeşitlerimiz çok beğeniliyor. İlgi olduğunu görünce işimize daha çok odaklanıyoruz. Ailemize de ekonomik katkımız oluyor. Buraya müşteri geldikçe başardığımızı anladık. İşlerimiz beklediğimizden daha iyi gidiyor" diye konuştu.