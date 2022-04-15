Hakkari'de çiftçilere 'meyve bahçelerinin kalite ve standartlarının artırılması eğitimi' verildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari Üniversitesince uygulanan "Hakkari yöresinde meyve bahçelerinin kalite ve standartlarının artırılması eğitimi projesi" kapsamında çiftçilere eğitim verildi, oluşturulan meyve bahçesine 300 fidan dikildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, üniversite tarafından hazırlanan ve Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresince (DAP) finanse edilen söz konusu proje uygulanmaya başlandı.

Bu çerçevede, rektörlük konferans salonunda düzenlenen programda katılımcılara bahçe tesisi ve budama, bahçe bitkilerini çoğaltma, tarımsal mekanizasyon, bitki hastalıkları ve zararları, bitki besleme ile gübreleme konuları anlatıldı.

Üç gün süren teorik eğitimin ardından katılımcılara, Zeynelbey yerleşkesinde yeni oluşturulan ve rektörlükteki meyve bahçelerinde iki gün uygulamalı eğitim verildi.

Zeynelbey yerleşkesindeki eğitime katılan Rektör Prof. Dr. Ömer Pakiş, çiftçiler ve öğretim görevlileriyle birlikte 300 meyve fidanını toprakla buluşturdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Pakiş, gelişmişliğin en önemli ölçütlerinden birisinin beşeri sermayenin vasıflı olması olduğunu belirtti.

Kentin verimli ve zengin bir coğrafyası olduğunu aktaran Pakiş, "Bu da tarım ve özellikle meyve bahçeciliğini de beraberinde getirmiştir. Biz de burada üniversitemiz kampüs alanında bir meyve bahçesi oluşturduk. Bu meyve bahçesinde bize destek sunan özellikle DAP Başkanlığı, DAKA Başkanlığı, Hakkari Valiliği, Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz, hocalarımız ve çiftçilerimize çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Budama ile aşı seti hediye edilen ve sertifikaları verilen çiftçiler, desteklerinden dolayı üniversiteye ve emeği geçenlere teşekkür etti.