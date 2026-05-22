Hakkari'de 8 binanın boşaltılmasına neden olan temel çukuru taş ve toprakla dolduruldu

Güncelleme:
Hakkari'nin Pehlivan Mahallesi'nde temel kazısı nedeniyle çatlaklar oluşan ve 8 binanın tahliye edildiği alan, taş ve toprakla dolduruldu. Ekipler hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Pehlivan Mahallesi'nde temel kazısı yapılan alanın bitişiği ve yakınındaki binalar ile iş yerlerinin önünde çatlak ve kayma tespit edilen bölgede alınan güvenlik önlemleri sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Hakkari Belediyesi ekipleri, polisin güvenlik önlemi aldığı alanda hasar tespit çalışması yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Adıgüzel de ekiplerle dolgu yapılan alanda incelemelerde bulundu.

Temel kazısının yapıldığı alan, İl Özel İdaresi ekiplerinin de desteğiyle taş ve toprakla dolduruldu.

Tahliye edilen binaların durumunun, ekiplerce hazırlanacak rapordan sonra netleşeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı
