Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı Mevkidaşı Arakçi ile Bir Araya Geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile İstanbul'da bir araya geldi. İki Bakan'ın görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
Kaynak: ANKA / Güncel