Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı Mevkidaşı Arakçi ile Bir Araya Geldi

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile İstanbul'da bir araya geldi. İki Bakan'ın görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

