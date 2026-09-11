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Hakan Fidan, 111. Dönem Kaymakam Adaylarıyla bir araya geldi

Hakan Fidan, 111. Dönem Kaymakam Adaylarıyla bir araya geldi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 111. Dönem Kaymakam Adaylarıyla bir araya gelerek mesleki tecrübelerini paylaştı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 111. Dönem Kaymakam Adaylarıyla bir araya gelerek mesleki tecrübelerini paylaştı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fidan'ın kaymakam adaylarına devlet yönetimi, diplomasi, mülki idarenin önemi ve Türkiye'nin dış politika vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunduğunu belirtti.

Yiğitbaşı, "Sayın Bakanımızın devlet yönetimi, diplomasi, mülki idarenin önemi ve Türkiye'nin dış politika vizyonuna ilişkin hitaplarını ilgiyle dinledik" ifadelerini kullandı.

Yiğitbaşı, tecrübe ve birikimlerini kaymakam adaylarıyla paylaşan Fidan'a teşekkür etti.

Kaynak: ANKA
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