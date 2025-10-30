Haberler

Haiti'yi Vuran Melissa Kasırgası'nda 20 Kişi Hayatını Kaybetti

Haiti'nin güneybatısındaki Petit-Goave kasabası, Melissa Kasırgası nedeniyle büyük hasar gördü. En az 20 kişinin hayatını kaybettiği olayda, yerel yöneticiler kasabadaki bazı mahallelerin neredeyse tamamen yıkıldığını bildirdi.

MEKSİKO, 30 Ekim (Xinhua) -- Haiti'yi vuran Melissa Kasırgası'nda en az 20 kişi hayatını kaybetti.

Karayipler Radyo Televizyonu'nun çarşamba günkü haberine göre ülkenin güneybatısındaki kıyı kasabası Petit-Goave'ın Belediye Başkanı Jean Bertrand Subreme, kasabadaki bazı mahallelerin neredeyse tamamen yıkıldığını, evlerin çöktüğünü ve çevrede büyük miktarda enkaz olduğunu söyledi.

Olay yerinden gelen görüntüler, bölgede oluşan büyük hasarı gözler önüne seriyor. Yerel medyada yer alan haberlerde ise kurbanların cansız bedenlerinin hala enkaz altında olduğu belirtiliyor.

Son yıllarda Karayipler'i vuran en güçlü kasırgalardan biri olan Melissa, Haiti ve Küba'nın birçok bölgesinde şiddetli yağmur ve sellere neden oldu.

