Teknede ayin sırasında facia: 40 kişi hayatını kaybetti

Haiti'de göçmenleri taşıyan teknenin Cap Haiten açıklarında alev alması sonucu 40 kişi hayatını kaybetti.

Uluslararası Göç Örgütünden yapılan açıklamada, Haiti'nin kuzeyindeki liman kenti Cap Haiten'den, Caicos Adaları'na doğru yol alan teknenin alev aldığı bildirildi. Faciada 40 göçmenin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, bazıları ağır çok sayıda kişinin de yaralandığı ifade edildi.

TEKNEDE BENZİN VARKEN MUM YAKTI

Bölgede yayın yapan Le Nouvelliste gazetesine göre, olay 16 Temmuz'u 17 Temmuz'a bağlayan gece meydana geldi. Hayatta kalan bir yolcunun ifadesi göre, bir göçmenin teknede benzin varken mum yakması faciaya yol açtı. Olayın vudu büyüsü ayini sırasında meydana geldiği tahmin ediliyor.

Haitili yetkililerden yapılan açıklamada da 37 kişinin kurtarıldığı, durumu ağır 7 kişinin ise hastanede tedavisinin devam ettiği aktarıldı.