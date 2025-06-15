Hainan'daki Güney Çin Denizi Müzesi, Deniz İpek Yolu'nu Gözler Önüne Seriyor
Çin'in Hainan eyaletindeki Güney Çin Denizi Müzesi, tarihi Deniz İpek Yolu'nun zengin dönemini ve Çin ile diğer medeniyetler arasındaki kültürel etkileşimi sergileyerek ziyaretçilere önemli bilgiler sunuyor.
QİONGHAİ, 15 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletindeki Güney Çin Denizi Müzesi'nde sergilenen eserler, tarihi Deniz İpek Yolu'nun refah dönemine ve Çin ile diğer medeniyetler arasındaki kültürel etkileşime ışık tutuyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel