Hainan'daki Güney Çin Denizi Müzesi, Deniz İpek Yolu'nu Gözler Önüne Seriyor

QİONGHAİ, 15 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletindeki Güney Çin Denizi Müzesi'nde sergilenen eserler, tarihi Deniz İpek Yolu'nun refah dönemine ve Çin ile diğer medeniyetler arasındaki kültürel etkileşime ışık tutuyor.