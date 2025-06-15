Hainan'daki Güney Çin Denizi Müzesi, Deniz İpek Yolu'nu Gözler Önüne Seriyor

Hainan'daki Güney Çin Denizi Müzesi, Deniz İpek Yolu'nu Gözler Önüne Seriyor
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Çin'in Hainan eyaletindeki Güney Çin Denizi Müzesi, tarihi Deniz İpek Yolu'nun zengin dönemini ve Çin ile diğer medeniyetler arasındaki kültürel etkileşimi sergileyerek ziyaretçilere önemli bilgiler sunuyor.

QİONGHAİ, 15 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletindeki Güney Çin Denizi Müzesi'nde sergilenen eserler, tarihi Deniz İpek Yolu'nun refah dönemine ve Çin ile diğer medeniyetler arasındaki kültürel etkileşime ışık tutuyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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