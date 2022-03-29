HAFİF TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞAN MOTOSİKLET ÇÖP KONTEYNERİNE ÇARPTI 2 YARALI

GÖLCÜK, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin savrularak yol kenarındaki çöp konteynerine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza dün akşam saatlerinde, D-130 Karayolu Yüzbaşılar Köprülü Kavşağı mevkisinde meydana meydana geldi. Gölcük yönüne giden Emircan G.(19) idaresindeki 57 AR 650 plakalı motosiklet, sağa dönüş yapan E.T. idaresindeki 41 AAC 235 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosiklet, yol kenarında bulunan çöp konteynerine çarptı. Motosiklet sürücüsü Emircan G. ve arkasındaki B.İ. yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Yaralanan Emircan G. ile B.İ., ambulanslarla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı ise bölgedeki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin, hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra savrularak çöp konteynerine çarptığı ve motosikletteki 2 kişinin yola savrulduğu anlar yer aldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel