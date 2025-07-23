Haciz İşlemi Sırasında Silahlı Saldırı: İki Şüpheli Tutuklandı

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Ankara'nın Sincan ilçesindeki bir iş yerinde haciz işlemi sırasında icra memuru, avukat ve bir vatandaşın silahla yaralanmasına neden olan olayda, iki şüpheli tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Ankara'nın Sincan ilçesindeki bir iş yerinde haciz işlemi sırasında icra memuru, avukat ve bir vatandaşın silahla yaralanmasına ilişkin soruşturmada 2 şüpheli tutuklandı.

Olayla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Ankara Batı Adliyesi'ne getirilen zanlılar, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikteki sorgularının ardından şüphelilerden A.H. ve H.E.T. tutuklanırken, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Neriman Senanur Torun - Güncel
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