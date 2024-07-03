Hacılar'da Büyük Su Projesi Devam Ediyor

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, kentte sel taşkını riskini bertaraf edecek "Büyük Su Projesi"nde çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Özdoğan, yazılı açıklamasında, nisanda çalışmalarına başlanan koruma kanalı faaliyetlerinin sürdüğünü kaydetti.

Projenin tamamlanmasıyla Hacılar'da önemli bir adım daha atmış olacaklarını belirten Özdoğan, şunları kaydetti:

"Aksu ve Lara derelerinde ilk kısımda yaklaşık 2 bin 500 metrelik bir ıslah kanalı gerçekleştireceğiz. Bu iki deremiz Beğendik Bağları'ndan geçip Organize Sanayi Bölgesi'nin güneyinden Boğaz Köprüsü'ne ulaşacak. İlave projelerle 7 bin 500 metrelik bir taşkın koruma kanalını tamamlayacağız. Böylelikle olası sel baskınları ve ani yağışlarda vatandaşların can ve mal kaybı riski en aza indirilmiş olacak."

Özdoğan, projede emeği geçenlere teşekkür etti.