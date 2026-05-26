Güzelbahçe Belediye Başkanı gözaltına alındı

EŞİ VE ESKİ BAŞKAN DA GÖZALTINDA

İzmir Güzelbahçe Belediyesi'ne düzenlenen operasyonun imar usulsüzlükleri soruşturması kapsamında düzenlendiği belirtildi. Gözaltına alınanlar arasında Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın yanı sıra eşi Nermin Günay, bir önceki dönem belediye başkanı Özdem Mustafa İnce ve imar müdürünün de olduğu belirtildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürerken, Güzelbahçe Belediyesi'nde arama yapıldığı belirtildi.

Tolga TAHÇI/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı