Güzelbahçe Belediye Başkanı gözaltına alındı

İzmir Güzelbahçe Belediyesi'ne imar usulsüzlükleri soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi Nermin Günay, eski başkan Özdem Mustafa İnce ve imar müdürü gözaltına alındı.

İzmir Güzelbahçe Belediyesi'ne düzenlenen operasyonun imar usulsüzlükleri soruşturması kapsamında düzenlendiği belirtildi. Gözaltına alınanlar arasında Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın yanı sıra eşi Nermin Günay, bir önceki dönem belediye başkanı Özdem Mustafa İnce ve imar müdürünün de olduğu belirtildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürerken, Güzelbahçe Belediyesi'nde arama yapıldığı belirtildi.

Tolga TAHÇI/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
