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Gustavo Petro, Latin Amerika Ülkelerine Çok Taraflılığa Çağrı Yaptı

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Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Tegucigalpa'da düzenlenen 9. Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu Zirvesi'nde ülkeleri çok taraflılık adına birleşmeye çağırdı. Tek taraflılığın artırdığı sorunlara dikkat çeken Petro, 'ya birbirimize yardım edeceğiz ya da yalnızlığa çekileceğiz' dedi.

TEGUCIGALPA, 10 Nisan (Xinhua) -- Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Latin Amerika ve Karayipler ülkelerini, bölünme ve tek taraflılığın giderek daha fazla sorun teşkil ettiği dünyada çok taraflılık adına "yol gösterici bir ışık" olmaya çağırdı.

Petro, bu çağrısını çarşamba günü Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'da düzenlenen 9. Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde yaptı.

Petro, "Karar vermemiz gerek: ya birbirimize yardım edeceğiz ya da yalnızlığa çekileceğiz. Yüzyıllık Yalnızlık'ta olduğu gibi dünyayla tek başımıza yüzleşeceğiz ya da birleşmiş insanlık olarak birbirimize destek olacağız" ifadelerini kullandı.

Blokun 33 üyesinden 10'u aşkın ülkenin devlet başkanları ve heyetlerinin katıldığı zirvede Honduras, Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu dönem başkanlığını resmen Kolombiya'ya devretti.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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