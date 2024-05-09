Gürcistan'da 9 Mayıs Zafer Günü kutlandı

Gürcistan'da, eski Sovyetler Birliği Ordusunun İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 79. yıl dönümü olan 9 Mayıs Zafer Günü kutlandı.

Gürcistan'ın birçok kentinde, Sovyetlerin Nazi Almanyası'nı mağlup ettiği gün kabul edilen 9 Mayıs Zafer Günü nedeniyle etkinlikler düzenlendi.

Başkent Tiflis'teki Gaziler, Kültür ve Dinlenme Parkı'nda düzenlenen anma törenine, Başbakan İrakli Kobakhidze, Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili, Tiflis Belediyesi Başkanı Kakha Kaladze, bakanlar ve diğer yetkililerin yanı sıra İkinci Dünya Savaşı gazileri katıldı.

Etkinlik kapsamında İkinci Dünya Savaşı'nda eski Sovyetler Birliği ordusunda yer alan Gürcü askerlerin anıtlarına çiçekler bırakıldı.

Gürcistan'dan yarım milyondan fazla kişinin, İkinci Dünya Savaşı'nda cepheye gittiği biliniyor.