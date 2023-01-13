Güneydoğudaki bazı bölgeler için sağanak uyarısı Güncel Haberler Türkiye'nin güneydoğusundaki bazı bölgelerde yarın sağanak bekleniyor. Türkiye'nin güneydoğusundaki bazı bölgelerde yarın sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Adıyaman il geneli, Gaziantep'in doğusu, Şanlıurfa'nın batısı ve Malatya'nın güney ilçelerinde gece yarısından itibaren sağanak etkili olacak. Bu bölgelerdeki 1100 metre üzeri rakımlı yerlerde ise kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar bekleniyor. Yağışların yarın gece yarısına kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Kaynak: AA / Güncel Adıyaman Malatya Türkiye Güncel Haberler

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