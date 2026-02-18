Haberler

Güney Marmara'da bugünkü bazı feribot seferleri iptal edildi

Güncelleme:
Güney Marmara'daki kötü hava şartları nedeniyle bazı feribot seferleri iptal edildi. GESTAŞ AŞ'nın açıklamasına göre, Erdek, Balıklı, Avşa ve Marmara hattındaki seferler yapılamayacak.

Güney Marmara'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle bugünkü bazı feribot seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, Güney Marmara Adalar hattında Erdek'ten saat 11.00'de, Balıklı'dan saat 12.00 ve 17.45'te, Avşa'dan saat 13.00 ve 16.45 ile Marmara'dan saat 16.00 kalkışlı feribot seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı yapılamayacağı duyuruldu.

Kaynak: AA
