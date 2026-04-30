Güney Kore, Trump'ın "Almanya çıkışı" sonrası ABD ile asker azaltma konusunu görüşmediklerini belirtti

Güney Kore, ABD Başkanı Donald Trump'ın Almanya'daki ABD askerlerinin azaltılmasının değerlendirildiğine ilişkin açıklamasının ardından, bölgede konuşlu yaklaşık 28 bin 500 askerin sayısının düşürülmesine yönelik Washington ile herhangi bir görüşme yapılmadığını bildirdi.

Korea Times gazetesinin haberine göre Trump'ın "Almanya çıkışı" üzerine açıklama yapan Güney Kore Savunma Bakanlığı Sözcüsü Chung Binna, iki ülke arasında böyle bir konunun gündeme gelmediğini belirtti.

Chung, "ABD Kore Kuvvetlerinin (USFK) unsurlarının azaltılmasına ilişkin Güney Kore ile ABD arasında hiçbir görüşme yapılmamıştır." ifadesini kullandı.

Sözcü Chung, 28 bin 500 askerden oluşan USFK'nin temel görevinin, Güney Kore ordusuyla birlikte savunma duruşunu sürdürerek Kuzey Kore'den gelebilecek tehdit ve provokasyonları caydırmak ve bunlara karşılık vermek olduğunu söyledi.

Öte yandan, Trump yönetiminin müttefiklerin savunma harcamalarına daha fazla katkı yapmasını isteyen "ittifakları modernize etme" yaklaşımı çerçevesinde, ilerleyen dönemde asker sayısında olası düzenleme ihtimalinin tamamen dışlanmadığı ifade ediliyor.

Güney Kore Savunma Bakanlığı 4 Mart'ta, USFK'nin geçici olarak Orta Doğu'da konuşlandırılıp konuşlandırılmayacağına ilişkin ABD ile "iletişimde olacaklarını" bildirmişti.

ABD yönetiminin, 9 Nisan'da, Trump'ın ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş sırasında "kendilerine yardımcı olmadıklarını" düşündüğü bazı NATO üyelerini "cezalandırmaya" yönelik bir plan üzerinde çalıştığı iddia edilmişti.