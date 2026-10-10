Güney Kore'nin Daegu kentinde 4 katlı binada tavan çöktü, 38 kişi yaralandı

Güney Kore'nin Daegu kentinde 4 katlı binada tavan çöktü, 38 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güney Kore'nin Daegu kentinde 4 katlı bir binanın ikinci katında satış etkinliği düzenlendiği sırada tavan çöktü. Olayda 38 kişi yaralandı, yaralılardan 9'u hastaneye kaldırıldı; bina tahliye edilerek soruşturma başlatıldı.
Güney Kore'nin Daegu kentinde bir binada tavanın çökmesi sonucu 38 kişinin yaralandığı bildirildi.
Yonhap ajansının yerel yetkililerin açıklamasına dayandırdığı haberine göre Daegu kentinde 4 katlı bir binanın ikinci katında bir satış etkinliği düzenlendiği sırada tavan çöktü.
Olayda 38 kişi yaralanırken, bu kişilerin 9'u hastaneye kaldırıldı.
Binanın tahliye edildiği, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Kaynak: AA