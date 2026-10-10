Güney Kore'nin Daegu kentinde 4 katlı binada tavan çöktü, 38 kişi yaralandı

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Güney Kore'nin Daegu kentinde bir binada tavanın çökmesi sonucu 38 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yonhap ajansının yerel yetkililerin açıklamasına dayandırdığı haberine göre Daegu kentinde 4 katlı bir binanın ikinci katında bir satış etkinliği düzenlendiği sırada tavan çöktü.

Olayda 38 kişi yaralanırken, bu kişilerin 9'u hastaneye kaldırıldı.

Binanın tahliye edildiği, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: AA