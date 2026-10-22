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- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney'i resmi törenle karşılayacak, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek ve anlaşmaların imza törenine başkanlık edecek.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney'i resmi törenle karşılayacak, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek ve anlaşmaların imza törenine başkanlık edecek.

(Ankara/15.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Kaynak: AA
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