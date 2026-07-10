Erdoğan: MSÜ Töreni ve Liderlerle Görüşmeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'nde, MSÜ Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni'ne katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Nyuma Boakai ile görüşme yapacak, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile çalışma yemeğine katılacak.

(İstanbul/14.30/17.00/18.30)