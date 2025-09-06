Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'da Açılış Törenine Katılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da Valilik Binası Açılış Töreni ile 300.000. Afet Konutu Kura Çekimi ve Anahtar Teslimi'nin yanı sıra tamamlanan yatırımların toplu açılış törenine katılacak.
(Malatya/15.00/16.30)
Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel