GÜNDEM ÖZETİ / 30 Nisan 2022

BAHÇE, OSMANİYE (AA) - 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Düziçi Belediyesini, Bahçe Belediyesini, Hasanbeyli Belediyesini, Valiliği, Osmaniye Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, iftar programına katılacak.

(Osmaniye/12.00-18.45)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İttifak Holding Konyaspor-Fatih Karagümrük maçını izleyecek, AK Parti Konya İl Başkanlığının iftar programında yer alacak, Bedesten'de esnafı ziyaret edecek.

(Konya/16.00/19.46/21.45)

3- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliğe ziyarette bulunacak, Isparta İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na iştirak edecek.

(Isparta/17.30/17.45)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, çeşitli ziyaretlerde bulunacak, Batman Toplu Açılış ve GAP Projeleri İmza Töreni'nde, AK Parti İl Başkanlığının iftar programında yer alacak.

(Batman/14.00-19.11)???????

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bazı ziyaretler gerçekleştirecek, tarım sektörü temsilcileriyle toplantı yapacak, Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret edecek.

(Kahramanmaraş/13.00-18.45)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Pınarhisar ve Çakıllı çevre yollarının açılış törenine katılacak, çeşitli ziyaretlerin ardından Pınarhisar'da halk iftarı programında bulunacak.

(Kırklareli/14.00-19.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Roma'nın Sınır Garnizonu Zerzevan Kalesi Sergisi'nin ve Feqi'den Tuale Resim Sergisi'nin açılışını gerçekleştirecek, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Kürtçe Klasik Eserler Ortak Yayın Protokolü İmza Töreni'ne, "İki Nehrin Buluşması" belgesel film gösterimine, Doğunun Kanatları Konseri'ne ve iftar programına katılacak.

(Diyarbakır/11.00-19.20)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çorum'da Valilik, Belediye Başkanlığı ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, iftar programında yer alacak.

(Çorum/17.00-19.00)

2- Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasına İttifak Holding Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük, Kasımpaşa-Medipol Başakşehir, Atakaş Hatayspor-Altay ve Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Konya/İstanbul/16.00/Hatay/Trabzon/20.30)

3- TFF 2. Lig'de 37. hafta Kırmızı Grup'ta yapılacak tek maçla başlayacak, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi gruplarında 20. hafta karşılaşmaları oynanacak.

4- ING Basketbol Süper Ligi'nde 23. haftadan ertelenen Frutti Extra Bursaspor-Türk Telekom maçı yapılacak.

(Bursa/21.00)

5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet ile VakıfBank, play-off final etabının ilk maçında karşı karşıya gelecek, 3'üncülük mücadelesinde Türk Hava Yolları ile Eczacıbaşı Dynavit ilk maça çıkacak.

(İstanbul/20.00/13.00)

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AA / Güncel