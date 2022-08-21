GÜNDEM ÖZETİ / 22 Ağustos 2022

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenecek Matematik Dijital Eğitim Platformu Tanıtım Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Demir Kanatların Objektifinden Karma Fotoğraf Sergisi açılış törenine iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan-haziran dönemi iş gücü girdi endeksleri ile haziran ayı tarımsal girdi fiyat endeksi ve temmuz ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta Demir Grup Sivasspor-Corendon Alanyaspor, İstanbulspor-Arabam.com Konyaspor, Fenerbahçe-Adana Demirspor karşılaşmalarıyla sona erecek.

(Sivas/19.15/İstanbul/19.15/21.45)

2- Spor Toto 1. Lig'de 2. hafta Altaş Denizlispor-Çaykur Rizespor maçıyla tamamlanacak.

(Denizli/21.00)

3- Medipol Başakşehir'in yeni transferi Bertrand Traore, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenecek ve Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın da katılacağı törende 1 yıllık kiralık sözleşmeye imza atacak.

(İstanbul/11.00)

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