GÜNDEM ÖZETİ / 11 Mayıs 2022

İSTANBUL (AA) - 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bakanlık ile Öz-Sağlık İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi protokol imza törenine katılacak.

(Ankara/12.00)??????????????

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kızılcahamam Eliz Hotel ve Kongre Merkezi'nde ÖNDER İmam Hatipliler Derneğince düzenlenecek "Yunus Emre Yolunda Genç Gönüllüler Buluşması"na katılacak. Aynı programa, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da iştirak edecek.

(Ankara/10.00-11.00)

3- TBMM'den

İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı yapılacak.

Genel Kurul'da Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

TİM ve ihracatçı birliklere yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda ele alınacak.

KİT Komisyonu'nda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile Türkiye Denizcilik İşletmeleri'nin 2019 ve 2020 yıllarına ait kesin hesapları görüşülecek.

(TBMM/10.30/14.00/12.00/14.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Avrupa Birliği Yüksek Düzeyli Tarım Diyalog Toplantısı'na katılacak ve AB Tarımdan Sorumlu Komisyon Üyesi Janusz Wojciechowski ile ortak basın açıklaması yapacak.

(Ankara/16.30/19.00)

2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 11. Uluslararası İş ve Yatırım Konferansı-Saraybosna İş Forumu (SBF) ve Sarajevo Business Bridge Ödül Töreni'ne katılacak, ardından Bosna Hersek Dış Ticaret ve Ekonomi İlişkiler Bakanı Staşa Koşarac ve Bosna Hersek Federasyonu Başbakanı Fadil Novaliç ile görüşecek.

(Saraybosna)?

3- TÜİK, mart ayı inşaat maliyet endeksini, kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı'na katılacak.

(Marakeş)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda "Yerel Medya Çalıştayı" ile Atakule Event Hall'de düzenlenecek "TRT Fransızca Dijital Kanal Tanıtım Programı"na iştirak edecek.

(Ankara/10.00/19.30)

2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlık'ta düzenlenecek "Hac İşlemleri e-Devlet Kapısında" tanıtım programına katılacak.

(Ankara/10.30)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 3. Global Gastro Ekonomi Zirvesi ile Heritage İstanbul 2022 fuarının açılışının yanı sıra Contemporary İstanbul'un yeni fuarı CI Bloom'un ön izleme günlerine iştirak edecek.

(İstanbul/09.00/10.30/12.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Afyonkarahisar'da 10 branşta 5 bin sporcunun katılımıyla düzenlenen Üniversiteler Spor Ligi'nin (ÜNİLİG) final etkinlikleri çerçevesinde gençlerle birlikte kortej yürüyüşüne ve finallerin açılış törenine katılacak.

(Afyonkarahisar/17.00/18.00)

2- Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nın finalinde Frutti Extra Bursaspor, İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Bologna/21.30)

3- Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci finalist, Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor yarı final rövanş maçıyla belli olacak.

(Sivas/20.30)

4- Uluslararası Boks Birliği (IBA) Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda müsabakalara elemelerle devam edilecek. 52 kiloda Beyza Saraçoğlu, 63 kiloda Gizem Özer, 75 kiloda Büşra Işıldar ilk turlarda ringe çıkacak; 57 kiloda Esra Özyol ikinci tur mücadelesi verecek.

(İstanbul/18.00)

5- ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final mücadelesi başlayacak; Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka serisinde ilk maç yapılacak.

(İstanbul/19.30)

6- 3. Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın basın toplantısı düzenlenecek.

(İstanbul/13.00)

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AA / Güncel