İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ
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09.30/12.00Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilişinin 7'nci yılı dolayısıyla İstanbul Adalet Sarayı'nda düzenlenecek anma törenine ve şehit savcı anısına gerçekleştirilecek "Ceza Hukuku Bağlamında: İSLAMOFOBİ" makale yarışmasının ödül törenine katılacak09.30/12.30/14.
09.30/12.00
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilişinin 7'nci yılı dolayısıyla İstanbul Adalet Sarayı'nda düzenlenecek anma törenine ve şehit savcı anısına gerçekleştirilecek "Ceza Hukuku Bağlamında: İSLAMOFOBİ" makale yarışmasının ödül törenine katılacak
09.30/12.30/14.30İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, ölümünün 7. yılında İstanbul Adliyesi'nde düzenlenen programlarla anılacak
10.00İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin "İYİ Kalkınma Kongresi 3. Oturumu"na katılacak.
12.30/17.00
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-Romanya 27. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) toplantısı marjında düzenlenecek Türkiye-Romanya İş Forumu'nda konuşacak. KEK Toplantısı sonrası ortak basın açıklaması yapacak.