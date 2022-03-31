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İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

09.30/12.00Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilişinin 7'nci yılı dolayısıyla İstanbul Adalet Sarayı'nda düzenlenecek anma törenine ve şehit savcı anısına gerçekleştirilecek "Ceza Hukuku Bağlamında: İSLAMOFOBİ" makale yarışmasının ödül törenine katılacak09.30/12.30/14.

09.30/12.00

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilişinin 7'nci yılı dolayısıyla İstanbul Adalet Sarayı'nda düzenlenecek anma törenine ve şehit savcı anısına gerçekleştirilecek "Ceza Hukuku Bağlamında: İSLAMOFOBİ" makale yarışmasının ödül törenine katılacak

09.30/12.30/14.30

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, ölümünün 7. yılında İstanbul Adliyesi'nde düzenlenen programlarla anılacak

10.00

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin "İYİ Kalkınma Kongresi 3. Oturumu"na katılacak.

12.30/17.00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-Romanya 27. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) toplantısı marjında düzenlenecek Türkiye-Romanya İş Forumu'nda konuşacak. KEK Toplantısı sonrası ortak basın açıklaması yapacak.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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