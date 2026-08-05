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Gebze'de geri dönüşüm deposunda yangın

Gebze'de geri dönüşüm deposunda yangın
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YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Tavşanlı Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, depoda hasara neden oldu.

Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Kaynak: AA
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